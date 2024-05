Visita técnica inicia processo de ampliação do saneamento de Pontal do Paraná

Fotos: Divulgação

O prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, o presidente da Sanepar, Claudio Stabile, e o deputado deputado estadual Anibelli Neto realizaram na tarde de quarta (8) de uma vistoria técnica da região do balneário Marissol. A região é uma dos que receberão obras e intervenções com recursos de mais de R$ 2 milhões garantidos por meio de um convênio assinado na terça (7) na sede da empresa em Curitiba.

Rudão Gimenes reafirmou o compromisso de melhorar as condições de saneamento nas áreas mais populosas da cidade. “Com esse investimento obtido junto à Sanepar por meio do Governo do Estado vai possibilitar um grande avanço para nossa cidade na área do saneamento. Uma cidade que cresce precisa tratar dessa área com prioridade e é o que estamos fazendo e vamos intensificar com esses investimentos”, disse.

Participaram da vistoria ainda a vice-prefeita Patrícia Millo Marcomini, e os secretários municipais de Obras e Serviços Públicos, Fábio de Oliveira, e de Meio Ambiente Agricultura e Pesca, Jackson Bassfeld. Também compareceram os vereadores Juvanete Pereira, Elinete Guimarães Rocha e os presidentes da associação do Grajau e Marissol, Paulo Perucci e Emerison Mokfa respectivamente.

Todos conversaram com moradores da região e imprensa e explicaram que o convênio prevê investimentos em obras e ações de saneamento básico que vão melhorar a vida dos pontalenses com recursos repassados pela Sanepar. O município de Pontal do Paraná ficará responsável pela contratação das obras inicialmente previstas para os balneários Monções, Canoas, Jacarandá e Marissol.

As obras serão realizadas em etapas. Os trabalhos começam assim que for concluído o processo de licitação por parte da prefeitura. Na prática, a assinatura do convênio e a visita técnica são o início do processo para que a Sanepar garanta o repasse dos recursos no valor de R$ 2,1 milhões.

O deputado Anibelli Neto (MDB) comentou que nas conversas com lideranças foi demonstrado através da ação de curto e médio prazo da Sanepar, em parceria com a prefeitura, será melhorado saneamento da cidade. “Mas é importante destacar que a participação da população, através da conscientização e da fiscalização, é fundamental para conseguirmos resolver essa demanda”, salientou.