Visite Curitiba de ônibus. Os melhores lugares para visitar no caminho.

Curitiba a cada vez mais é um destino turístico que vem obtendo uma quantidade de visitantes em crescimento. Além de esta grande cidade, têm muitos outros destinos no estado de Paraná para ir conhecendo no caminho.

Para poder curtir da melhor maneira a viagem recomendamos poder comprar uma passagem de ônibus para Curitiba e poder ir parando nas cidades que queira conhecer.

Curitiba: cidade sustentável e porta de entrada para o Estado do Paraná

Curitiba é a capital do estado do Paraná e uma das cidades mais populosas do sul do Brasil. Há vários anos, foi reconhecida por seu desenvolvimento urbano e tem a reputação de ser uma metrópole sustentável com boa qualidade de vida e excelente infraestrutura e transporte público.

Curitiba é conhecida por seus belos parques, bosques e um jardim botânico que convivem em harmonia com a arquitetura moderna da cidade. A vida cultural é diversificada e há uma rica vida noturna. Em termos de clima, Curitiba tem verões e invernos mais amenos do que outras cidades brasileiras.

Parque Vila Velha

O Parque de Vila Velha é o primeiro parque estadual do Paraná e uma das mais importantes unidades de conservação ambiental do Brasil. O parque está localizado em Punta Grossa. Suas principais atrações são os Arenitos, as Cavernas e a Lagoa Verde.

É altamente recomendável fazer uma caminhada entre as enormes formações rochosas com mais de 300 milhões de anos e que o surpreenderão com suas formas caprichosas, caminhar pela Lagoa Dourada ou sobrevoar uma caverna vertical em uma tirolesa.

Buraco Do Padre

Se gostar de natureza, outra experiência inesquecível é o Buraco do Padre, uma das atrações mais impressionantes do Paraná. Aqui você encontrará diferentes roteiros em meio à natureza e onde a joia da coroa é a formação rochosa que dá nome ao lugar.

O Buraco do Padre é uma caverna vertical à qual se chega caminhando por uma trilha de terra que atravessa as rochas até uma cachoeira. O espetáculo é incrível, devido ao formato da caverna e ao voo dos pássaros que habitam esse lugar que parece saído de um filme de ficção científica.

Morretes

Morretes está localizada no leste do Estado do Paraná, relativamente perto de Curitiba. Caracteriza-se por ruas de paralelepípedos à beira do rio, um ritmo de vida tranquilo e belas casas em estilo colonial.

Se você visitar Morretes, não perca o barreado, um prato típico local à base de carne que você mesmo deve preparar à mesa. A simplicidade do processo, criado pelos trabalhadores de antigamente, o surpreenderá tanto quanto o saboroso resultado.

