Vitta Residencial apresenta novo empreendimento em Londrina com foco em bem-estar e acessibilidade

Empreendimento amplia o Complexo Morada dos Ventos e marca nova etapa da expansão da Vitta no Paraná. Projeto oferece infraestrutura moderna, localização estratégica e subsídios de até R$ 75 mil

A Vitta Residencial acaba de lançar o Floriatto, terceiro empreendimento do Complexo Morada dos Ventos, consolidando sua atuação em Londrina e o seu compromisso com a criação de bairros planejados, sustentáveis e acessíveis. Com entrega prevista para março de 2028, o projeto oferece 420 unidades de dois dormitórios, com opções de garden privativo e estrutura completa de lazer, segurança e bem-estar.

O novo empreendimento chega ao mercado com condições facilitadas, incluindo subsídios de até R$ 75 mil, isenção de ITBI e Registro para clientes da Cohapar e possibilidade de financiamento via programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 2, com renda familiar a partir de R$ 2.800. A proposta é atender a jovens famílias que sonham com o primeiro imóvel e buscam mais qualidade de vida em uma região em pleno desenvolvimento.

“O Floriatto é a prova concreta do nosso compromisso em criar um ambiente onde as pessoas possam viver, trabalhar e prosperar em harmonia, pavimentando o caminho para a conclusão de um plano diretor verdadeiramente transformador”, afirma o gerente de incorporação, Guilherme Menegatti. Ele ressalta que, ao lançar o terceiro empreendimento do Complexo Morada dos Ventos, a construtora não está apenas construindo edifícios: “estamos solidificando a visão de um futuro em que a qualidade de vida, a sustentabilidade e a prosperidade andam de mãos dadas.”

Localização estratégica e infraestrutura completa

Localizado na região leste de Londrina, o Floriatto está inserido em um bairro residencial, tranquilo e bem estruturado, com fácil acesso ao centro, ao Aeroporto, à Av. Dez de Dezembro, Boulevard Shopping e ao Lago Igapó. A região conta com ampla oferta de escolas, mercados, serviços e áreas verdes.

“A localização do Floriatto é um de seus grandes diferenciais. Estamos em um bairro tranquilo e familiar, com excelente infraestrutura e muito próximo de tudo o que importa no dia a dia”, destaca Gabriela Da Mota Yanagui, gerente da Vitta em Londrina. “Além disso, o projeto foi pensado para oferecer o máximo em lazer e funcionalidade para famílias que buscam conforto e segurança.”

O residencial oferece piscinas adulto e infantil com gradil, salões de festas equipados e decorados, espaços gourmet com churrasqueira e climatização, além de playground com piso emborrachado, horta comunitária, pomar, pet place, Mercado Vitta (espaço para futura instalação interna pelo condomínio), duas vagas PcD por torre, e preparação para automação condominial e segurança com CFTV (Circuito Fechado de Televisão).

As unidades trazem acabamento com piso laminado nos dormitórios e sala, previsão para ar-condicionado no quarto de casal, cozinha integrada à sala, laje maciça para maior conforto acústico e portas com borracha de vedação para minimizar ruídos externos. Todas as torres contam com elevadores e acessibilidade conforme NBR 9050, com apartamentos adaptáveis no térreo.

Crescimento consolidado em Londrina

Desde sua chegada à cidade, em 2022, a Vitta já lançou 1.124 unidades em Londrina, das quais 847 já foram vendidas. A primeira entrega está prevista para dezembro de 2025, com o Floriatto ampliando a atuação local e consolidando a visão da empresa para a região. “O ano de 2025 será um marco para Vitta de Londrina. Nossa meta é ultrapassar a marca de mais de 1.200 unidades lançadas e teremos as primeiras entregas de obras na cidade”, destaca Menegatti.

Sobre a Vitta Residencial

A Vitta Residencial iniciou suas atividades em 2010, em Ribeirão Preto (SP). Em 15 anos de atuação, já lançou mais de 35 mil unidades habitacionais e entregou mais de 21 mil imóveis. Ao todo são 125 empreendimentos, sendo que 70 deles já foram entregues. Com presença em 21 cidades dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, a construtora segue expandindo sua atuação com foco em urbanismo acessível, soluções sustentáveis e moradias de qualidade. Mais informações: www.vittaresidencial.com.br