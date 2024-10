Núcleos de Cooperação Socioambiental no Norte do Paraná mobilizam 170 entidades

Reunião em Jacarezinho | foto: Adilson Borges/Itaipu Parquetec

A instalação de novos Núcleos de Cooperação Socioambiental, iniciativa da Itaipu Binacional e do Itaipu Parquetec, mobilizou instituições do norte paranaense, do poder público, organizações da sociedade civil e empresas.

Ao longo desta semana, foram formados os núcleos do Vale do Ivaí em Apucarana, Médio Paranapanema em Londrina, Norte Pioneiro I em Cornélio Procópio e Norte Pioneiro II em Jacarezinho. Ao todo, participaram 295 pessoas, representando uma diversidade de 170 instituições, incluindo prefeituras, universidades, empresas, organizações da sociedade civil e representantes da Câmara de Vereadores.

“O Norte do Paraná tem uma especificidade muito marcante, tanto pela geografia quanto pela diversidade de instituições que abriga. Temos organizações com ampla experiência em trabalho coletivo e outras que, embora menos experientes, demonstram uma enorme vontade de fazer acontecer. Esse equilíbrio é fundamental”, destacou Leila Alberton, assistente do diretor de Coordenação da Itaipu, Carlos Carboni.

Nestes primeiros encontros presenciais, os participantes puderam fazer um exercício de diagnóstico do território. Por meio da ação, identificaram alguns desafios a serem enfrentados de forma conjunta como desmatamento, gestão de resíduos sólidos, desemprego, falta de moradia, entre outros.

Núcleo Médio Paranapanema

Os Núcleos de Cooperação Socioambiental são parte da estratégia do convênio Governança Participativa para a Sustentabilidade, uma ação do Programa Itaipu Mais que Energia, desenvolvido em 434 municípios: 399 deles no Paraná e 35 no sul do Mato Grosso do Sul.

A proposta pretende convergir diversos atores para melhorar a qualidade de vida no território, de maneira colaborativa e participativa. Por isso, instituições com ampla representatividade estão sendo convidadas a integrar esses grupos, que contarão com cardápio de formações e suporte técnico da Itaipu e do Itaipu Parquetec.

“As expectativas são altas, especialmente considerando a participação expressiva que tivemos até agora”, afirmou Leila Alberton.

Formação

Os quatro novos núcleos somam-se aos oito instalados desde o lançamento do programa no dia 11 de setembro, em Curitiba. Até o momento, foram formados os núcleos de Curitiba e Região Metropolitana, Litoral Paranaense, Campos Gerais, Centro Paranaense, Centro Sul Paranaense, Cantuquiriguaçu, Suleste Paranaense e Sul do Paraná. A proposta é cobrir toda a área de atuação prioritária da usina, que compreende 434 municípios, sendo 399 no Paraná e 35 no Sul do Mato Grosso do Sul.

Na próxima semana, serão instalados os Núcleos de Campo Mourão (Campo Mourão), Oeste do Paraná (Cascavel), Sudoeste Paranaense (Francisco Beltrão) e Sul do Mato Grosso do Sul (Dourados). Em novembro, as reuniões formarão os núcleos de Entre Rios (Umuarama), Médio Noroeste Paranaense (Cianorte), Noroeste Paranaense (Paraíso do Norte) e Setentrião Paranaense (Maringá), encerrando a fase de instalação dos agrupamentos.