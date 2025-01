Arilson diz que ampliação do aeroporto de Londrina reflete estratégia do governo Lula

Ministro Silvio Costa e deputado Arilson Chiorato fazem o “L” | foto: Divulgação

O governo federal tem investido em uma série de projetos voltados para o fortalecimento da aviação regional e para o desenvolvimento do setor aéreo no Brasil. Nesta quarta-feira (22) foram inauguradas as obras de ampliação do aeroporto de Londrina, terceiro maior do Paraná.

O Aeroporto José Richa passou por uma série de obras, que resultou em mais segurança e conforto. A ampliação da capacidade de recebimento de passageiros também favorece a conectividade da região de Londrina com outras regiões do Brasil. O valor do investimento ultrapassa R$ 200 milhões e foi feito pela gestora do terminal, CCR Aeroportos.

Para o deputado Arilson Chiorato (PT), que participou do evento de entrega das obras, esses investimentos refletem a estratégia do governo Lula de promover o desenvolvimento regional e assegurar uma infraestrutura de transportes eficiente.

“Estamos entregando ao povo londrinense um aeroporto com padrão internacional, que vai potencializar o turismo de lazer e o desenvolvimento econômico da cidade. Essa entrega reforça o compromisso do presidente Lula com o povo do Sul e de todo o Brasil. Até o final de 2026, vamos entregar mais de 100 aeroportos requalificados em todas as regiões brasileiras. Vamos recolocar Londrina no mapa do turismo mundial”, destacou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

PAC – Inseridas no Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) as intervenções contemplam melhorias em todo o sítio aeroportuário. Entre as principais estão o aumento de 40% na área do terminal, passando de 8.500 m² para 11.500 m², a inauguração de uma nova e ampla sala de embarque de passageiros e ampliação do pátio de aeronaves.

A pista de pouso e decolagens também foi ampliada, ganhando 150 metros a mais, além de uma nova área de escape para aumentar a segurança. O projeto incluiu ainda a modernização da estrutura de navegação, com a realocação de sistemas de navegação aérea, o PAPI (Precision Approach Path Indicator) e construção de infraestrutura para instalação futura do ILS (Instrument Landing System), sistema de pousos por instrumentos.

ILS – O ILS possibilitará que o aeroporto continue operando mesmo em condições climáticas adversas, como em dias chuvosos, por exemplo, o que atualmente não é possível. Após a obra da CCR Aeroportos, a implementação da tecnologia é de responsabilidade do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), das Forças Aéreas.

Segundo o ministro, as negociações com o Ministério da Defesa para a instalação do sistema começam de imediato, assim como o projeto para a implantação do taxiway para melhorar as manobras na pista. “O projeto do ILS está em licitação e esperamos que nos próximos três ou quatro meses seja concluído”, disse.

Foto: Divulgação

Assessoria parlamentar, com informações do Ministério de Portos e Aeroportos