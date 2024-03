Zé da Ecler encaminha demandas do Gabinete do Povo diretamente às secretarias

Zé da Ecler encaminha demandas do Gabinete do Povo diretamente às secretarias

O prefeito de Matinhos, Zé da Ecler, encaminhou diversas reivindicações da população às secretarias, principalmente à de Obras, nesta terça-feira (26), em mais uma edição do Gabinete do Povo.

O projeto faz parte do plano de governo de Zé da Ecler para atender toda população por meio do contato direto com os munícipes. Acontece às terças-feiras, no auditório da prefeitura. Desde outubro do ano passado, o Gabinete do Povo tem servido para medir os serviços de maior necessidade da população, ditando o dia a dia das secretarias que têm maior demanda de serviços como Obras, Meio Ambiente, Procuradoria e Urbanismo.

Nesta terça-feira, o secretário de Obras, Joilson Vaz, recebeu diretamente do prefeito as demandas do público, muitas delas com protocolos já abertos e ainda não atendidos.

“Percebemos que com este serviço importante, tiramos o município de um atraso de anos”, lembra Zé da Ecler. “Abrimos definitivamente as portas do Paço Municipal para ouvir os contribuintes”.