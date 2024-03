Zé da Ecler recebe deputada Ana Júlia, que traz R$ 200 mil para construção de praça

O prefeito de Matinhos, Zé da Ecler, recebeu nesta sexta-feira (22) a deputada estadual Ana Júlia Ribeiro (PT). “A visita da parlamentar foi marcada pelo reforço do compromisso e apoio que ela está disposta a prestar ao município de Matinhos”, informou a prefeitura.

Zé da Ecler e a gestão de Matinhos vem dialogando com deputados de todos os partidos em busca de recursos e apoio nos projetos da cidade. O prefeito agradeceu a visita da deputada e ressaltou a importância da parceria entre a Administração Municipal e os representantes do legislativo estadual para impulsionar o progresso e o desenvolvimento da cidade. “Estamos muito satisfeitos com a disposição da deputada Anna Júlia em colaborar conosco. Juntos, vamos trabalhar incansavelmente para atender às demandas da nossa comunidade e construir um futuro melhor para todos os matinhenses”, comentou Zé da Ecler.

“O que pudermos fazer para ajudar Matinhos, vamos fazer. É um município muito importante pra gente. Aliás, todo o Litoral precisa de um olhar maior, principalmente na estrutura. Além do potencial turístico, precisamos também olhar para a qualidade de vida dos moradores”, disse a deputada.

Ana Júlia esteve acompanhada dos assessores Paulo Lenzi e Ivo Silva Júnior, além do comunicador Vantuire Garcia. Ainda acompanharam o encontro os secretários Mario Braga, de Educação; Edgard Max Podbevsek, de Urbanismo; o chefe de Gabinete, Carlos Valderi; e os diretores Alzino Neto, de Educação; e Marcelo Padilha, do Gabinete.

Deputada conversa com moradores e militantes do PT

Em suas redes, a deputada Ana Julia também falou da visita e informou que encaminhou uma emenda de R$ 200 mil no Orçamento do Estado para a construção da praça do bairro Vila Nova. Também citou os recursos da Itaipu para Matinhos, que ultrapassam R$ 2 milhões, uma novidade do governo Lula para todos os municípios do Paraná.

Após a visita ao prefeito, Ana Julia participou do podcast Espaço Aberto Litoral, com Vantuire Garcia . “Foi uma ótima oportunidade de apresentar um pouco do trabalho que estamos fazendo no litoral do estado e discutir sobre temas importantes para a região”, disse.

“Estivemos também na Associação Vila Nova, conversando com entidades e associações de moradores sobre a emenda que estamos trazendo para a construção da praça no bairro”, conta. “Também conversamos sobre outras demandas e projetos importantes para a região”.

“Participamos de uma reunião com os diretórios do PT, PCdoB e PV de Matinhos. Discutimos a conjuntura e debatemos caminhos para enfrentar os desafios que temos na cidade do litoral. Estamos juntas e juntos na luta”, afirmou.

Guaratuba

“À noite estivemos em Guaratuba para uma conversa com lideranças do PT da cidade. Fomos muito bem recebidos na casa da professora Paulina Muniz e pudemos ter um ótimo diálogo sobre o PT no município”.