Zeca Dirceu anuncia que DNIT fará projetos da BR-101 no Paraná

Rodovia BR-101 em Garuva (SC) perto da divisa com o Paraná, em Guaratuba | imagem: Arteris Litoral Sul

O deputado federal Zeca Dirceu (PT) confirmou nesta segunda-feira (9), a determinação do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) em realizar projetos para a abertura da BR-101 no Paraná. De acordo com o DNIT, a rodovia fará ligação de Paranaguá os estados de São Paulo e de Santa Catarina, devendo passar por Guaratuba e Antonina. O percurso hoje é feito pela Serra do Mar, cruzando rodovias como a BR-277, BR-116 e BR-376.

“Agora no final de novembro em audiência no DNIT, o diretor-geral Fabrício de Oliveira Galvão me adiantou que a BR-101 está entre as prioridades do governo federal e que os projetos serão executados em 2025. É uma rodovia muito importante para o desenvolvimento do Paraná, tanto na circulação da produção de bens de consumo como para exportação”, disse Zeca Dirceu.

Margeando o litoral do Brasil, a BR-101 vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, mas é interrompida em do Estado de São Paulo e em todo o território do Paraná – para em Peruíbe (SP) e recomeça em Garuva (SC).

“O DNIT concluiu o estudo de viabilidade técnica. Nesse novo traçado, a rodovia sai de Paranaguá, sem subir a Serra do Mar, chega a São Paulo. O outro trecho sai de Paranaguá, também pela Serra do Mar, cruzando por dentro, e chega em Santa Catarina”, explica o deputado.

Rodovia do futuro

Segundo Zeca Dirceu, a rodovia vai tirar toda a necessidade de subir e descer a Serra do Mar de Curitiba e de Paranaguá a Curitiba. “É uma obra para todo o Brasil, mas impacta muito o Paraná, impacta o agronegócio, impacta muito a geração de emprego, desenvolvimento, as exportações pelo Porto de Paranaguá. A 101 vai dar velocidade e melhor trafegabilidade para os caminhões, para as grandes cargas, chegar e sair de Paranaguá”, avalia.

O deputado adiantou que o DNIT fará o projeto da rodovia, o que vai exigir estudos técnicos “e muito trabalho”. “Com o projeto, vamos buscar recursos no orçamento e fazer parcerias com a iniciativa privada, para tirar a 101 do papel”.

“O estudo de viabilidade técnica é um primeiro passo muito importante. E a decisão do DNIT de fazer os projetos é acertada e reitero, que essa rodovia, vai trazer benefícios ao futuro do Paraná. O compromisso é melhorar a infraestrutura de transporte no Paraná e no Brasil, criando um ambiente mais favorável para o desenvolvimento da indústria, da agricultura, da área de serviço, desenvolvimento econômico, e a geração de novos empregos”, completou Zeca Dirceu.