Zeca Dirceu lança campanha ‘Fica Requião!’

Fotos: Divulgação

O deputado federal Zeca Dirceu (PT) lançou nesta quinta-feira (28), nas redes sociais a campanha “Fica Requião!” para que o ex-senador mantenha filiação no Partidos dos Trabalhadores. “Respeito a decisão do Requião, mas não podemos deixar isso acontecer. Eu vou procurá-lo, conversar com ele e vou sugerir a presidente do partida, a deputada Gleisi Hoffmann, e ao presidente Lula para retomar o diálogo com Requião, um dos melhores quadros da política nacional”, disse Zeca Dirceu na entrevista ao repórter André Barrocal do programa “Poder em Pauta” da revista Carta Capital.

“A campanha Fica Requião! está lançada e acredito que vai ter uma adesão muito grande da militância e da base do partido que se identificam as teses defendidas por Requião, entre elas, a defesa de candidatura própria a prefeito de Curitiba”, completou o deputado.

Zeca Dirceu destacou ainda o desempenho importante de Requião na eleição a governador em 2022 que resultou na eleição do presidente Lula no plano nacional. “Requião fez mais de 1,5 milhão de votos e Lula fez 2,5 milhões de votos. De uma bancada de três deputados federais e quatro deputados estaduais, elegemos seis deputados federais e sete deputados estaduais e Requião foi importante nas campanhas de primeiro e segundo turno”.

Candidatura própria

A motivação do descontentamento do ex-senador, segundo o deputado, está ligada também à determinação do diretório nacional de remeter à executiva nacional a decisão sobre a candidatura própria a prefeito em Curitiba. “Participamos dos atos (em defesa da candidatura) e temos a mesma leitura do cenário político e da conjuntura estadual. Essa decisão cabe ao diretório municipal, aos seus filiados e à militância do PT”.

“Levar a decisão para executiva nacional foi algo precipitado. Não que o Diretório Nacional e a Executiva não possam decidir sobre questões deste tipo. Mas isto, cabe quando uma decisão muito equivocada é tomada do ponto de vista municipal ou estadual. E lá corrigir essa decisão. Mas nem aconteceu a decisão ainda, nem sabe as razões, os motivos que levaram o Diretório Nacional a tomar esta decisão”, completou Zeca Dirceu.

Neste processo todo, diz ainda Zeca Dirceu, Requião que já governou a capital do Paraná e por três vezes o Estado, tem muito a contribuir com o PT e na elaboração de um plano de governo que volte aos bairros, ampliando os serviços que já atendem o centro de Curitiba. “Requião é uma liderança que precisa ser valorizada, respeitada e considerada. E esta campanha objetiva mobilizar a militância pela permanência de Requião no PT”, afirmou.