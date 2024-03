11 aves marinhas foram resgatadas, reabilitadas e soltas em fevereiro

No mês de fevereiro, a equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC/UFPR) devolveu à natureza 11 aves marinhas reabilitadas: quatro atobás, seis gaivotões e uma fragata.

As aves foram encontradas encalhadas nas praias do Litoral do Paraná, com a saúde debilitada. O LEC/UFPR, que funciona junto com o Centro de Estudos do Mar, em Pontal do Paraná, fez o resgate, a avaliação veterinária e todo o tratamento, com amor e dedicação, até que estivessem prontas para voltar ao habitat natural.

“Solturas são momentos muito especiais, que nos dão fôlego e esperança para continuar o importante trabalho de conservação da vida marinha”, divulgou o LEC.

A realização do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma exigência do licenciamento ambiental federal, conduzido pelo Ibama, para as atividades da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás natural na Bacia de Santos. No estado do Paraná, Trecho 6, essa condicionante é realizada pela equipe LEC/UFPR (@lecufpr e www.lecufpr.net).