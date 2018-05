Confira as ruas que terão recape e pavimentação em Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba divulgou, na tarde desta sexta-feira, a relação de ruas que serão pavimentadas com os novos recursos liberados pelo Estado.

Na quarta-feira (9), o Correio do Litoral anunciou, em primeira mão, que a governadora Cida Borghetti iria assinar a autorização de quatro licitações em Guaratuba no valor toral de R$ 5,79 milhões. O Correio também relacionou as quatro obras e os valores: recape asfáltico (R$ 810.025,67), Centro de Atendimento à Infância e Juventude (R$ 1.119.972), Complexo Esportivo (R$ 1.367.483,91) e pavimentação (R$ 2.499.555,00).

O prefeito Roberto Justus, o deputado estadual Nelson Justus e os vereadores Alaor Miranda, Maria do Neno e Gabriel da Ganusa foram até o Palácio Iguaçu, em Curitiba, para acompanhar a assinatura.

Nesta sexta, a Prefeitura comentou os projetos:

“No Centro de Atendimento a Infância e Adolescência será realizado contra turno escolar e haverá ambientes onde crianças e jovens possam desenvolver atividades de cunho intelectual como: sala de leitura, artes, jogos, biblioteca, atividades físicas e educacionais. No contra turno escolar, cerca de 400 crianças e jovens serão atendidos

O Complexo Esportivo será construído onde está situado o atual Estádio Municipal, no bairro Piçarras e contará com ampla estrutura iluminada e com duas quadras poliesportivas, uma quadra coberta e outra ao ar livre, pista de caminhada, academia com aparelhos de ginástica e parque infantil.

Recapeamento e Pavimentação de vias urbanas

O recapeamento asfáltico das vias urbanas será destinado ao bairro Canela na rua Paranavaí, trecho entre a rua Randolfo Bastos e rua Tocantins, totalizando a área de 1.969,43 m², a obra inclui serviços preliminares, contando com base e sub-base, meio-fio e sarjeta, paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito, drenagem de águas pluviais e placas de comunicação visual.

As pavimentações de vias urbanas serão feitas em blocos de concreto intertravado (paver), numa área total de 9.854,46m², incluindo serviços preliminares de terraplenagem, revestimento, meio-fio e sarjeta, paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito, drenagem.

Os trechos a serem pavimentados com paver encontram-se no Centro e nos bairros Cohapar, Nereidas, Barra do Saí e Coroados:

Rua Maria Bastos, trecho entre av. Ponta Grossa e av. João Cândido;

Rua Cândido de Abreu, trecho a partir da rua Das Graças;

Rua Bolívia, trecho a partir da avenida Paraná;

Rua Vieira dos Santos, trecho entre ruas Hilda Miranda de Moraes Sarmento e Dr. Joaquim Menelau de Almeida Torres;

Rua São Paulo, trecho entre ruas Marine e Castro;

Rua Vereador Paulo Saporski Filho, trecho entre ruas Randolfo Bastos e Ilhas das Garças;

Rua Francisco Gunz, trecho entre avenidas Santa Catarina e Rio Grande do Sul;