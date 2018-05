Congresso técnico define disputas dos JAPs em Guaratuba

A Divisão B da fase regional 1 dos Jogos Abertos do Paraná será disputada em dois finais de semana em Guaratuba, reunindo municípios da região de Curitiba e Litoral. A primeira etapa será de 7 a 10 de junho e a segunda de 22 a 24 do mesmo mês.

O congresso técnico foi realizado nesta terça-feira (15) na sede da Associação dos Fiscais do Paraná. Na oportunidade, Campo Largo se candidatou para sediar a edição de 2019.

A competição vai reunir equipes de Guaratuba, Fazenda Rio Grande, Campo Largo, São José dos Pinhais, Matinhos, Araucária, Antonina, Campo Magro, Campina Grande do Sul, Colombo. Piraquara, Guaraqueçaba, Pinhais e Pontal do Paraná.

Vão ser disputadas as modalidades de basquete, bocha, futebol, futsal, handebol e vôlei, no masculino e feminino. Apenas a bocha será disputada em Pontal do Paraná. A fase é classificatória para a final de 17 a 23 de agosto em Coronel Vivida.

O coordenador-geral do escritório em Curitiba da Secretaria de Estado do Esporte e Turismo, Marcos Schemberger, o Padre, destacou as boas condições que o município oferece em infraestrutura.

Os grupos sorteados tiveram a seguinte definição:

Basquete masculino – Guaratuba, Fazenda Rio Grande, Campo Largo, São José dos Pinhais e Matinhos;

Bocha – Almirante Tamandaré, Paranaguá, São José dos Pinhais e Pontal do Paraná;

Futebol – Guaratuba, Araucária, Campo Magro e Colombo;

Futsal feminino – Grupo A – Guaratuba, Campo Largo e Antonina; B – Campo Magro, Piraquara e Matinhos; e C – Paranaguá, Fazenda Rio Grande e Campina Grande do Sul;

Futsal masculino – A – Guaratuba, Antonina e Matinhos; B – Fazenda Rio Grande, Guaraqueçaba e Paranaguá; e C – São José dos Pinhais, Colombo e Campo Largo;

Handebol feminino – Guaratuba, Antonina, Paranaguá, São José dos Pinhais e Campo Largo;

Handebol masculino – Guaratuba, Fazenda Rio Grande, Paranaguá e Antonina;

Vôlei feminino – Grupo A – Guaratuba, Campo Largo e Pinhais; B, Paranaguá, Piraquara e Colombo;

Vôlei masculino – Grupo A – Guaratuba, Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais e Paranaguá; B, Campo Largo, Pontal do Paraná e Araucária; e C – Pinhais, Matinhos e Colombo.