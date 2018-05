Saúde de Guaratuba tem índice A do Tribunal de Contas, diz prefeitura

“A Secretaria Municipal da Saúde apresentou dados orçamentários e financeiros da gestão em saúde, expondo a origem dos recursos, se são estaduais, federais ou municipais, e demonstrou também, que Guaratuba foi Avaliada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, onde possui índice ‘A’ (Altamente Efetivo) em gestão de saúde”.

A informação foi divulgada nesta quarta-feira (23) no site oficial do Município, em reportagem sobre Encontro Regional dos Conselhos Municipais de Saúde do Litoral, realizado na cidade nesta segunda-feira (21). A reunião foi promovida pelo Ministério Público de Proteção à Saúde.

O prefeito Roberto Justus esteve no encontro. “O fortalecimento dos Conselhos Municipais é prioridade para nosso governo, é compromisso de campanha e compromisso pessoal”, disse. “Acredito que com o fortalecimento dos conselhos nós temos uma democracia consolidada, amadurecida”, completou.

O encontro faz parte do Programa de Qualificação e Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Saúde, sendo realizado pelo Ministério Público de Proteção à Saúde (MPPR) em todo o litoral do Paraná e com 80 participantes, sendo 62 Conselheiros de Saúde Municípios do Litoral, além de representantes do Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e Ministério Público do Estado do Paraná.

Na ocasião, os presidentes dos Conselhos dos sete municípios litorâneos, participaram de atividades e debates com objetivo de garantir maior autonomia e resolutividade no exercício de suas atribuições. Para a diretora da 1ª Regional da Saúde, Ilda Nagafuti, a iniciativa traz maior transparência na gestão pública do litoral do Paraná.