Guaratuba tem cursos gratuitos focados no mercado de trabalho

Prefeitura de Guaratuba, em parceria com a Universidade Estadual do Paraná (Unespar) e Agência do Trabalhador, promovem capacitações gratuitas.

Os cursos ofertados são Empreendedorismo, Serviços Administrativos, Atendimento ao Cliente, Serviços de Vendas e Recepcionista.

De acordo com a Prefeitura, os qualificações atendem a demanda de empregos das empresas locais.

As inscrições devem ser realizadas no Cras Novos Horizontes, na avenida 29 de Abril, 802, Centro.

Os cursos, de média duração, acontecem na sede da Agência do Trabalhador, Na avenida José Nicolau Abagge, 1333, Cohapar, das 13h15 às 17h15. São 20 vagas para cada curso.

Cronograma de Cursos

14/6 – Recepcionista

Julho – Serviços Administrativos (dia a confirmar)

16/8 – Serviços de vendas

13/9 – Empreendedorismo

18/10 – Atendimento ao cliente