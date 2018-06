Guaratuba faz força tarefa de vacinação nas escolas e creches

A Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba realiza uma força tarefa de vacinação contra a gripe H1N1, H3N2 e o vírus B.

A pedido do Prefeito Roberto Justus, foi montada uma equipe de vacinação nas escolas e centros municipais de educação infantil, para imunizar professoras e crianças de 6 meses e até 5 anos.

A equipe itinerante fará a vacinação na rede municipal e estadual nesta terça (12), quarta (13) e quinta-feira (14).

A Secretaria da Saúde pede aos pais que mandem a Carteira de Vacinação dos filhos e lembra que a vacina é de extrema importância para a prevenção contra a influenza.

Segundo o novo secretário de saúde, Alex Antun, o intuito é aumentar a cobertura de vacinação do Município, que ainda não atingiu o índice desejado. Para isso, a Prefeitura pede que as pessoas pertencentes aos grupos de risco procurem as Unidades Básicas de Saúde mais próximas a sua casa para tomar a vacina.

Os grupos considerados mais suscetíveis à gripe são: professores, profissionais da saúde, idosos acima de 60 anos, gestantes, mulheres no pós-parto, crianças acima de 6 meses e até 5 anos, indígenas, portadores de doenças crônicas e respiratórias, funcionários do sistema prisional e presidiários.