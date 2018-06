Iphan assina ordem de serviço de R$ 6,4 milhões em Antonina

A presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Kátia Bogéa, veio a Antonina nesta quarta-feira (13) para assinar ordem de serviço da restauração do Armazém Macedo, uma obra de R$ 6,4 milhões.

A intervenção inclui a recomposição da volumetria do Armazém Macedo, adaptando as edificações para um novo uso cultural, que visa celebrar a relação do povo de Antonina com o mar, com espaços expositivos, auditório, biblioteca, além de áreas para concessões comerciais, mantendo o caráter das ruínas e seu uso como espaço cênico e contemplativo. Também serão construídos decks de madeira e um novo trapiche, e integradas as áreas do armazém e seus anexos, garantindo condições de acessibilidade.

De acordo com o Iphan, a obra de restauração do Armazém Macedo pretende, não apenas a preservação de um bem marcante na paisagem do Centro Histórico de Antonina, mas também sua ressignificação enquanto referência cultural capaz de atender tanto a população local quanto turistas, além de consolidá-lo enquanto local de convivência, conhecimento e lazer.

A obra é parte do programa PAC Cidades Históricas, executado pelo Iphan em 44 cidades de 20 estados brasileiros, totalizando uma previsão de investimentos da ordem de R$ 1,6 bilhão em 423 obras em edifícios e espaços públicos.

No Paraná, a única cidade contemplada pelo projeto foi Antonina, com a previsão de investimentos de quase R$ 17 milhões em oito obras.