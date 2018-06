DER adia licitação da nova rodovia em Pontal do Paraná

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná adiou a abertura dos envelopes da licitação da Faixa de Infraestrutura, a PR-809, marcada para esta segunda-feira (18).

De acordo com o DER-PR, a decisão foi “para possibilitar esclarecimentos técnicos” aos concorrentes. Ainda não foram informadas as novas datas de recebimento de documentos e abertura de propostas.

“Devido ao grande número de questionamentos recebidos de interessados na obra, não seria possível o DER-PR responder a todos a tempo para que as empresas encaminhassem suas propostas no prazo previsto, que era até esta sexta-feira (15/6)”, justifica.

É o segundo adiamento da licitação. A primeira foi decidida pela governadora Cida Borghetti, para que os estudos fossem aprofundados.

A obra da rodovia é a primeira etapa da projeto da Faixa de Infraestrutura, que inclui uma ferrovia e pistas duplas.

Esta etapa que está sendo licitada está orçada em cerca de R$ 270 milhões e consiste em uma rodovia com pista simples de 20 quilômetros entre a PR-407 e a Ponta do Poço, com 4 quilômetros de acessos até a PR-412, nos balneários de Santa Terezinha, Ipanema, Shangri-lá e Atami, cinco viadutos e quatro pontes. Também inclui a readequação e ampliação do canal de drenagem com 15 quilômetros.

O prazo para execução da obra é de 24 meses.

Nota do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná

