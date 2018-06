Fórum debate, em Guaratuba, potencial turístico dos esportes náuticos

Dentro da programação do Festival Brasileiro de Pesca Esportiva e Náutica, em Guaratuba, que acontece de 28 a 30 de junho de 2018, no Iate Clube de Guaratuba, haverá o 1º Fórum Náutico do Litoral do Paraná.

O fórum será na sexta-feira, 29 de junho. Serão discutidos temas como a economia náutica do Paraná, projetos de desenvolvimento do turismo da região e o potencial dos esportes náuticos no litoral paranaense e conservação dos oceanos. A entrada é franca.

Dentre os participantes do Fórum, destaque para as presenças do Ronaldo Basílio e de Sergio Laus. “O Ronaldo é o CEO da Westrec Marinas na América Latina, uma das maiores operadoras de marinas do mundo, atua com implantação e desenvolvimento de projetos de Marinas na América Latina, e é proprietário de algumas marinas no Brasil. Já o Sergio Laus é surfista profissional, recordista mundial de surf na Pororoca e também produz um programa do canal OFF na Globosat”, detalha Rafael Andreguetto, diretor executivo Agência de Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná (Adetur LitoraL).

O fórum é realizado pela Adetur Litoral em parceria com a Loba do Mar Eventos, organizadora do Festival Brasileiro de Pesca Esportiva e Náutica de Guaratuba, e conta como apoio do Sebrae/PR. “Como o Sebrae-PR atua de forma territorial com o intuito de alavancar as vocações de determinadas localidades, o apoio à realização do 1º Fórum Náutico do Litoral está alinhado à estratégia do SEBRAE de fomentar a criação e/ou fortalecimento de espaços de diálogos com o intuito de debater o desenvolvimento da economia náutica no Litoral”, explica Caren Santos, Gestora dos Projetos de Turismo no Litoral do Sebrae/PR.

De acordo com estudo realizado pelo Sebrae/PR em 2017 sobre a Economia Náutica do Litoral, o Paraná possui a 5ª maior frota de embarcações do País, sendo que no Litoral há, atualmente, entorno de 52 marinas, iates clubes e garagens náuticas instaladas. Embora os números da oferta sejam expressivos, há oportunidades para os empreendedores de micro e pequenas empresas nesta cadeia, ampliando a oferta de passeios náuticos e de atividades relacionadas aos esportes aquáticos, de prestadores de serviço especializados e de comércio de produtos e acessórios relacionados ao segmento náutico e de pesca, bem como a realização de eventos. Além disso, o desenvolvimento da economia náutica tem potencialidade de impactar diretamente em outros segmentos característicos do turismo, como a hotelaria e a gastronomia. De acordo com gestora de projetos, eventos como Festival podem ser considerados uma importante estratégia para ampliar a oferta turística durante o ano. “Por isso é fundamental que o calendário do Litoral seja estruturado conjuntamente entre os municípios e tenha envolvimento da iniciativa privada, com intuito de agregar valor aos serviços e produtos turísticos ofertados”, lembra.

1° Fórum Náutico do Litoral do Paraná

Data: Sexta-feira, 29 de junho de 2018

Programação

9h – Credenciamento e Abertura

9h30 – Reunião Implementação Fórum Náutico – Palavra da AMLIPA e ADETUR

Pauta: Objetivo da formação do Fórum Náutico “Economia Náutica do Paraná” e “Lei de

Incentivo aos Eventos”

11h30 – Palestra “Potencial dos Esportes Aquáticos no Litoral do Paraná” com Sérgio Laus – Surfista profissional, recordista mundial de surf na Pororoca

12h30 – Pausa para o almoço

14h – Palestra “Salvaguarda no Mar” com Germano Teixeira da Silva – capitão de mar e guerra / Capitão dos Portos do Paraná

15h – Painel “A Economia Náutica do Litoral do Paraná”

Painelistas:

Caren Santos – Gestora de Projetos de Turismo no Litoral

Prof. Rangel – Oceanógrafo e professor da UFPR Litoral

16h – Intervalo

16h15 – Palestra “As Marinas e o Desenvolvimento do Turismo” com Eng. Ronaldo Basílio de Souza, Sócio da Top Marinas S/A – Investimento e Operação de Marinas

17h15 – Palestra “A Relação entre a Conservação dos Oceanos e o Turismo Náutico” com

Robin Loose, da Associação Mar Brasil e Projeto Rebimar

Local: Iate Clube de Guaratuba – Rua José Bonifácio, s/nº

Inscrições pelo e-mail: contato@adeturlitoral.com.br

Para mais informações: 41 3024-0074 ou 41 9 9164-6395

Entrada franca

Realização: Adetur Litoral e Loba do Mar Eventos

Apoio: Adventuri Boats, Prefeitura Municipal de Guaratuba, RCL Ideias, Negócios e Turismo, UFPR Litoral, Marinha do Brasil, Paraná Turismo, SEBRAE/PR, Secretária do Esporte e do Turismo do Estado do Paraná, Associação MarBrasil