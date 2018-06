Oliveira assume Prefeitura de Guaratuba

O presidente da Câmara de Vereadores, Mordecai Magalhães de Oliveira, assumiu, na manhã desta quarta-feira (20), a chefia do Executivo de Guaratuba. Ele substitui o prefeito Roberto Justus que se licenciou para participar do Festival das Cataratas, evento turístico que se realiza em Foz do Iguaçu. O vice-prefeito Jean Colbert Dias, também licenciou-se para participar da comitiva de Guaratuba.

Ao transmitir o cargo, Justus destacou a importância de divulgar o turismo de Guaratuba e manifestou sua confiança em Oliveira para continuar as ações da Administração. De acordo com ele, cerca de 30 obras e projetos terão de ser iniciados entre o final de junho e a primeira quinzena de julho em virtude do calendário eleitoral.

Ainda pela manhã, Oliveira já começou a analisar as licitações e convênios que precisam ter andamento. Na tarde desta quarta já programou a visita a algumas obras e serviços que estão sendo executados no Município. Participaram da solenidade de posse os vereadores Maria do Neno, Acácio dos Santos, Gabriel da Ganusa e Nei Stoqueiro, secretários municipais e servidores da Câmara e da Prefeitura.