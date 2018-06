Festa da Tainha de Paranaguá começa nesta quinta-feira

Começa nesta quinta-feira (28), a 33ª edição da Festa da Tainha de Paranaguá, 8ª edição com o nome de Festa Nacional da Tainha. A Festa vai até o dia 8 de julho.

Outras comemorações como a 41ª Festa do Pescador e a 10ª Feira Regional da Tainha também fazem parte da festividade.

Os valores do cardápio foram definidos pelos pescadores, permissionários e pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, definiram os valores do cardápio do evento junto aos pescadores e permissionários. A tainha recheada será vendida por R$ 60,00. O prato que serve duas pessoas, conta com acompanhamento como arroz, salada e maionese.

Diferentes receitas com o peixe serão comercializaras na festa. Seja a tainha recheada, tainha defumada, a parmegiana ou ensopada. Além disso, também tem o camarão na moranga e petiscos de camarão, peixe, ostras e outros frutos do mar.

Toda a estrutura do evento é garantida pela Prefeitura de Paranaguá, com a montagem de palco, stands, seleção de ambulantes, Guarda Municipal fazendo a segurança, equipe da Secretaria Municipal de Saúde para atendimento emergencial, equipe de fiscalização da vigilância, entre outras estruturas disponibilizadas para trabalhar do dia 28 de junho até o dia 8 de julho, quando termina mais uma edição da tradicional festa.

São 16 boxes utilizados pelas famílias dos pescadores das comunidades pesqueiras da baía de Paranaguá, Pontal do Paraná e Barra do Sul (SC). Famílias de Amparo, Ponta de Ubá, Ilha das Peças, Piaçaguera, Ilha do Teixeira, além da Ilha do Mel (Encantadas e Brasília) estarão participando do evento.

Atrações

Artistas regionais e estaduais irão agitar os dias de evento. O almoço dos finais de semana serão embalados por artistas dos mais variados estilos musicais.

Confira a programação:

28/6- Quinta-feira

20h Mestre Brasilio

22h Fernanda Liz

29/6 – Sexta-feira

21h Mitzrael

23h Nega Fulô

30/6 – Sábado

13h Batukada.com

15h The Trio

21h Voraz

23h Marjorie Mell

1º/7 – Domingo

13h Pés de Ouro

15h Magrone

21h Nosso Toque

23h Lefigarroo

2/7 – Segunda-feira

19h Guilherme Costa

3/7 – Terça-feira

19h Marcelo Reis

21h Soul Samba

4/7 – Quarta-Feira

19h Saphato Velho

21h Kauã Zime

5/7 – Quinta-feira

20h Igor Brenaz

23h Ricardo e Rafael

6/7 – Sexta-feira

20h Sacode

23h Vinicius e Thayna

7/7 – Sábado

13h Chorinho & Chicão do Cavaco

20h Calourada, Willian & Renan, Marcos & Luciano e Tiago Viola

8/7 – Domingo

13h Diego Maki

15h Chamavó

20h Sob Medida

22h Herança