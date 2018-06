Funcionários do Hospital Regional protestam contra condições de trabalho

Funcionários do Hospital Regional do Litoral fizeram um protesto na semana passada para reclamar das condições de trabalho. As informações são do Blog da Luciane. “Até sabonete, usado para dar banho nos pacientes, está faltando”, informa o blog, com base em denúncia da diretora do SindSaúde de Paranaguá, Luciane Nunes.

“Muitos materiais necessários para realização dos atendimentos estão em falta. Muitos empregados levam materiais de casa”, disse a dirigente sindical. Ela também informou que as denúncias já foram levadas ao Ministério Público. “Mas nada aconteceu ainda”, disse.

Para o SindSaude, uma das causas dos problemas do hospital é a privatização. “Toda equipe foi privatizada: são funcionários da limpeza, equipe da cozinha, enfermagem, médicos e parte administrativa”. Segundo Luciane Nunes, “os funcionários nem estão reclamando de salário atrasado, mas das condições de trabalho”.

Luciane Nunes ainda informou que o Conselho Estadual de Saúde já fez três visitas ao hospital e o Funeas, que assumiu o HRL, “não fez nada”. O Funeas também foi denunciado por problemas em hospital de Campo Largo, afirma a dirigente.

Na última quinta-feira (21), com a presença do secretário de Estado da Saúde, Antônio Carlos Nardi, tomou posse o novo diretor-geral do Hospital Regional, o médico Rene Crepaldi Junior.

Antes da chegada ao Litoral, o secretário estadual disse estar empenhado em conhecer a realidade da instituição para identificar as deficiências e garantir o bom atendimento à população. “Queremos dar maior resolutividade e otimizar o atendimento aos municípios que fazem parte da área de abrangência do Hospital do Litoral”, afirmou.