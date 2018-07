Ladrões fazem gerente e família de reféns para assaltar banco

Ladrões fizeram de reféns a família do gerente de um banco para roubar a agência do Banco do Brasil onde trabalha, em Matinhos.

Os homens invadiram a casa do funcionário na noite de segunda-feira (9) e permaneceram até a abertura da agência, na manhã desta terça-feira (10). Levaram, então, o gerente até a agência, renderam os seguranças e roubaram dinheiro do cofre. O valor roubado não foi informado.

De acordo com a Polícia Militar, os assaltantes não atiraram e ninguém ficou ferido na ação. Eles fugiram em um Ford Fiesta de cor branca que foi abandonado em um matagal no bairro Sertãozinho.

Com informações do G1 e da Polícia Militar