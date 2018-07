156 Guaratuba já está atendendo: reclame, solicite, sugira

Com uma ligação do prefeito Roberto Justus o serviço 156 começou a funcionar em Guaratuba na tarde desta quinta-feira (12).

O 156 Guaratuba é realizado em convênio com a Celepar (Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná), que lançou o serviço há cerca de um ano e está atendendo 34 municípios.

O telefone vai receber solicitações, reclamações, denúncias, sugestões, elogios e também prestar informações aos cidadãos. Buracos ou alagamento de ruas, pavimentação, sinalização, cavalos soltos, assuntos de saúde, coleta de lixo, corte ou queda de árvores, transporte coletivo e todos os assuntos relacionados à Prefeitura.

Entre as informações, muitas também servem aos turistas e os chamados veranistas (visitantes que têm imóvel na cidade): questões do IPTU, endereço e horário de funcionamento dos órgãos públicos, horário e itinerários dos ônibus e também a programação de eventos como festas comunitárias, provas esportivas etc.

As demandas que chegarem ao 156 serão encaminhadas ao órgãos responsáveis e será dada uma resposta ao cidadão. Quando ligar, a pessoa receberá um número de protocolo e poderá escolher como quer receber a resposta: por telefone, e-mail ou mensagem no celular.

Na apresentação do serviço, a equipe da Prefeitura garantiu que a ligação será atendida rapidamente e que a demanda terá uma resposta ágil. “Mesmo que a gente não consiga atender um pedido, vamos dar uma resposta e uma explicação ao cidadão”, garantiu o prefeito Roberto. “Ouvir as pessoas sempre foi um compromisso meu que venho mantendo. O 156 vai completar isso, mas as pessoas podem continuar indo a Prefeitura, fazendo o protocolo presencial e conversando comigo e com os demais servidores quando tiverem qualquer solicitação a fazer”, disse.

Companhia da PM de Guaratuba – Durante sua explanação, o prefeito Roberto comentou o motivo da presença de dois oficiais da Polícia Militar, que foram convidados para fazer parte da mesa.

O tenente-coronel Rui Noé Barroso, comandante do Batalhão do Litoral (9º BPM) veio apresentar o capitão Luciano José Ribeiro Romão, já nomeado como comandante da Companhia de Guaratuba. Foi o momento mais aplaudido do evento.

De acordo com o tenente-coronel, o lançamento da unidade deverá feita daqui a poucas semanas, após a publicação de portaria da comandante-geral da PM, coronel Audilene Rosa.

Guaratuba terá uma Companhia própria, com efetivo bem maior do que o atual, o que, segundo ele, deve acontecer aos poucos. A 2ª Companhia do 9º BPM, que abrangia a cidade, ficará encarregada apenas de Matinhos e Pontal do Paraná.