MP denuncia 48 por envolvimento com o tráfico no Litoral

A Promotoria de Justiça de Pontal do Paraná apresentou, nesta terça-feira (17), 14 denúncias decorrentes da Operação Tellure, que investigou durante cerca de seis meses associações ligadas ao tráfico de drogas.

Foram denunciadas 47 pessoas por associação para o tráfico e uma pessoa por posse irregular de arma de fogo. Vários dos réus também foram denunciados por outros crimes, como tráfico de drogas e posse irregular de munições de uso restrito.

As investigações foram conduzidas pela 1ª Subdivisão Policial de Paranaguá, com apoio operacional da Agência Local de Inteligência do 9º Batalhão a Polícia Militar de Paranaguá. Foram realizadas interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça, buscas e apreensões e prisões em flagrante em Paranaguá, Matinhos e Pontal do Paraná, que, segundo a Polícia e o Ministério Público, comprovaram a existência de pelo menos 13 associações voltadas ao tráfico de drogas em atuação no litoral paranaense.

Todos os denunciados encontram-se presos. O Ministério Público do Paraná requer nas denúncias que as prisões preventivas dos réus sejam mantidas.