Sanepar faz limpeza de canais para reduzir mau cheiro

Publicação Legal

Sultec Soluções e Tecnologias Ambientais torna público que recebeu do Instituto Ambiental do Paraná – IAP a Licença de Operação de Regularização – LOR para ELISABETH SOPHIE JOINEAU DESMORAS – ME, Nome Fantasia ATLANTIS MARINA, inscrito ao CNPJ: 03.717.283/0001-85, instalado no endereço Rua da Soja, N°165, BAIRRO: Pontal do Sul, Município de Pontal do Paraná/PR.