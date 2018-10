Comunidades das ilhas têm curso de Inclusão Digital no IFPR

Jovens de ilhas do Litoral do Paraná concluíram, nesta terça-feira (16), o curso de Inclusão Digital e uma nova turma já sendo organizada no Instituto Federal do Paraná – Campus Paranaguá.

A formação inclui utilização de computadores e internet, manipulação de GPS, gerenciar conta de redes sociais para divulgação de serviços e ferramentas de escritório (office).

Os alunos Levy Ferreira, Adrano Yasuda e Jonatas Silveira, do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFPR atuaram como instrutores do curso. Participam moradores das comunidades de Eufrasina, Amparo, Piaçaguera, São Miguel, Ponta do Ubá e Valadares. A nova turma, a iniciar em 23 de outubro.

O curso teve apoio de empresas privadas que atuam no Porto de Paranaguá. Pela parceria, o transporte e alimentação dos participantes foi patrocinado pela empresa TCP (Terminal de Contêineres de Paranaguá), com apoio logístico da Acquaplan.