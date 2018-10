Rampa pública de Guaratuba já está funcionando

A rampa pública para os pescadores de Guaratuba está funcionando desde o início de outubro, informou a Prefeitura de Guaratuba nesta quinta-feira (18).

O espaço recebeu o nome do ex-vereador Deodorico Silvano, o “Doro”, falecido em 2008, que também foi pescador e empresário da pesca. A inauguração pelo prefeito Roberto Justus contou com a presença de grande número de secretários e vereadores, entre eles, uma de suas filhas, a secretária municipal de Educação e ex-vereadora, Cátia Regina Silvano, a “Cátia do Doro”.

O “Espaço de Apoio aos Pescadores Artesanais e Feira da Pesca Artesanal Vereador Deodorico Silvano” conta com a rampa para barcos (carreira), um trapiche e uma área coberta onde está programada a realização de uma feira permanente de pescados, artesanato e produtos das comunidades ribeirinhas. A rampa pode ser usada pelos pescadores profissionais e pelos adeptos da pesca esportiva.

A rampa pública fica na antiga Cooperativa dos Pescadores, na rua Damião Botelho de Souza, no bairro Piçarras, às margens da baía de Guaratuba.