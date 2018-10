Biodiversidade Marinha é atração na Feira Regional de Ciências

A VIII Feira Regional de Ciências do Litoral do Paraná tem início nesta terça-feira (23) em Paranaguá.

Alunos das escolas dos municípios litorâneos paranaenses terão a oportunidade de desmistificar o conhecimento científico, e perceber o quanto a Ciência está muito mais próxima de seu dia-a-dia do que eles poderiam imaginar.

Uma das grandes atrações do evento será a estreia da exposição marinha itinerante do Programa de Recuperação da Biodiversidade Marinha, o Rebimar, uma ação realizada pela Associação MarBrasil, com o patrocínio da Petrobras, através do Programa Petrobras Socioambiental.

A exposição será realizada através de um trailer que foi confeccionado para levar o ambiente marinho até a sala de aula. Este é o pontapé inicial de uma série de ações que o Projeto pretende fazer nos próximos meses, visitando as diversas escolas vinculadas ao Núcleo Regional de Educação de Paranaguá, que engloba os 7 municípios da região litorânea paranaense.

A Feira Regional de Ciências do Litoral do Paraná é uma promoção do Laboratório Móvel de Educação Científica da Universidade Federal do Paraná, o LabMóvel. O evento, que chega a sua oitava edição está sendo realizado pela primeira vez no município de Paranaguá, que abraçou o projeto e cedeu um grande espaço para abrigar as apresentações dos projetos desenvolvidos pelos estudantes nestes 3 dias de evento, o Ginásio Municipal de Esportes Albertina Salmon. A Feira de Ciências também possui o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia e do CNPq.

“Neste ano foram 123 trabalhos inscritos na Feira Regional de Ciências do Litoral, um recorde desde a primeira edição do evento. Destes, 85 foram selecionados para serem apresentados durante a Feira, o que deve envolver um total de 230 estudantes apresentando seus projetos”, disse o Professor Rodrigo Reis, coordenador de Educação Ambiental do REBIMAR, e responsável técnico do LabMóvel da UFPR. “A gente tem uma expectativa de receber em torno de 2000 pessoas nestes 3 dias de evento, entre alunos, professores e a população do litoral”, complementou o professor.

Outras atrações marcantes farão parte da Feira de Ciências:”Além de fazermos a estreia da exposição itinerante através do trailer personalizadodo Rebimar, a Feira também contará com um estande do Ekôa Park, que vaioferecer premiação aos alunos vencedores da Feira Regional: um dia de visitaçãoneste paraíso ecológico do município de Morretes”, contou Rodrigo quelembrou de mais um atrativo: “Não podemos esquecer do planetário móvel doParque da Ciência Newton Freire Maia, que atenderá todas as escolas que vãoestar apresentando trabalhos durante a Feira Regional de Ciências”.













Fonte: Vinicius Araujo / Rebimar