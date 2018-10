Governo marca nova data para licitação de binário em Pontal do Paraná

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) abrirá no dia 28 de novembro, às 14h30, as propostas para a obra de implantação do binário de Pontal do Paraná.

A solução viária será formada pela PR-412 e pela rua Iguaçu, com extensão total de 2,1 quilômetros. Interessados em participar da licitação devem protocolar os envelopes até as 17h30 do dia 27 de novembro.

As novas datas foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (25) junto com o 1º Termo de Rerratificação. Inicialmente, a abertura das propostas estava marcada para esta sexta-feira (26). Porém, no último dia 17 o DER-PR comunicou a transferência “sine die” por motivos administrativos.

A adequação de alguns itens do edital foi necessária porque o corpo técnico do DER-PR detectou a necessidade de “aperfeiçoamento e otimização do sistema de drenagem da rodovia”. Este ajuste no projeto reduziu o preço máximo da concorrência de R$ 9,8 milhões para R$ 8,5 milhões.

Projeto – O objetivo desta intervenção é eliminar os congestionamentos na entrada do município, principalmente no verão e em feriados, garantindo fluidez e segurança para pedestres, ciclistas e motoristas.

O edital prevê a readequação e restauração de 900 metros da PR-412 e melhorias em um trecho de 1,2 quilômetro da rua Iguaçu, entre a PR-407 e a rua Romário Martins. Após a obra, o acesso a Pontal do Paraná será pela PR-412 e a saída, no sentido PR-407, pela rua Iguaçu.

A rodovia que cruza o município será urbanizada, com implantação de calçadas, ciclovia e vagas de estacionamento no acostamento. Já a rua Iguaçu ganhará pavimentação asfáltica, serviços de drenagem para evitar alagamentos e calçadas. Em ambas as vias será melhorada a sinalização.