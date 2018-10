Alerta de ressaca aumenta apreensão na orla de Guaratuba

O Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) alerta para risco de ressaca, com ondas entre 2,5 e 3,5 metros, na costa do litoral do Paraná até o Cabo de São Tomé, no Rio de Janeiro, entre a tarde de sábado (27) e a noite de domingo (28).

Também deverão ocorrer ventos intensos de direção Noroeste a

Sudoeste de até 75 km/h, com rajadas. No litoral dos estados do Paraná e de São

Paulo, a partir do dia 27 pela manhã até o dia 28 pela manhã; no estado do Rio

de Janeiro a partir do dia 27 à noite até o dia 28 pela manhã.

O ciclone extratropical que está se formando sobre o oceano também

poderá provocar ondas de direção Sudoeste a Sul, entre 3,5 e 4,5 metros de

altura, na região costeira (em alto-mar), entre os estados do Paraná e de São

Paulo, a partir da noite desta sexta-feira (26) até o dia 28 pela manhã; e

entre 3,0 e 4,0 metros de altura, na região costeira (em alto-mar), entre os

estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, a partir do dia 28 pela madrugada até

o dia 29 pela manhã.

Guaratuba – Em Guaratuba, ressacas leves vêm derrubando trechos

do muro do calçadão da Praia Central desde o dia 10 de outubro.

Na manhã desta sexta-feira (26), o Correio do Litoral encontrou o prefeito Roberto Justus e o secretário de Obras, Mário Fischer, conferindo o trabalho de emergência na praia. Estão sendo colocadas rochas para tentar evitar novos desmoronamentos.