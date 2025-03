16ª Festa do Camarão do Amparo terá embarque no Rocio e reforço de barcos

Foto: PMP/Divulgação

A 16ª edição da Festa do Camarão, que acontece na Vila do Amparo nos dias 29 e 30 de março, promete atrair um grande público. Para facilitar o acesso ao evento, a Barcopar (Associação dos Proprietários de Barcos de Turismo e Transporte do Estado do Paraná), realizará o transporte de passageiros entre o Trapiche do Rocio e a localidade. Haverá12 embarcações de porte grande e táxis náuticos.

O transporte será realizado das 9h até meia-noite no sábado (29) e no domingo (30) das 4h até as 20h. A tarifa será de R$ 20 por trajeto (ida ou volta).

Eron Farney Brito Nascimento, presidente da Barcopar, explica que todas as embarcações são vistoriadas pela Capitania dos Portos, garantindo segurança com a presença de extintores, boias e coletes salva-vidas, seguindo todas as normas de navegação. Ele ressalta que o transporte pelo Trapiche do Rocio facilita o estacionamento para aqueles que desejam curtir a festa com mais conforto.

Apoio

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Ilhas, Pesca, Abastecimento e Aquicultura, liderada pelo secretário Marcio Luis Pedrero Vega, informa que está disponibilizando todo o suporte necessário para garantir o sucesso do evento.

O apoio inclui a colaboração de diversas secretarias municipais. “Estamos trabalhando para oferecer aos visitantes uma experiência incrível e o prefeito Adriano Ramos pediu que outras secretarias também participassem para fazer dessa festa um grande sucesso”, destacou o secretário.

Programação

A programação musical promete agradar a todos os públicos. No sábado (29), o palco será animado pela dupla Raffa Pereira e Maickon Rodrigo, além do DJ Camisão, a partir das 21h. Já no domingo (30), o evento será marcado por muito samba e pagode com o grupo Mais Samba, a partir das 13h.

Além das apresentações, o evento oferece uma deliciosa variedade de pescados e porções, com destaque para o camarão fresco, principal iguaria da festa. A comunidade de Amparo está se preparando para receber os turistas e moradores com uma grande oferta gastronômica, que promete agradar todos os paladares.

“Ilha” – A Vila do Amparo fica no continente, na margem norte da Baía de Paranaguá. Com seu aceso é feito principalmente por meio marítimo, é chamada popularmente de “Ilha do Amparo”.

