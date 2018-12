Receita apreende 88 quilos de cocaína no Porto de Paranaguá

88 quilos de cocaína foram apreendidos na madrugada desta quarta-feira (19) no Porto de Paranaguá.

A droga estava em um contêiner que seria levado até o Porto de Antuérpia, na Bélgica.

A cocaína foi encontrada durante uma fiscalização a bordo do navio CCNI Andes. Os agentes da Receita Federal do Brasil e da Polícia Federal identificaram que o contêiner estava sem lacre. A droga foi localizada no momento em que o equipamento foi escaneado.

Fotos: Divulgação

Fonte: Massa News