Contorno de Garuva é reaberto um ano depois

O contorno de Garuva foi liberado para o tráfego de veículos na manhã desta sexta-feira (21).

O novo acesso de Guaratuba e Itapoá para a BR-101 vai tirar grande parte do tráfego do centro de Garuva. A inauguração da obra demorou mais de um ano por causa de erros na ligação com a SC-417.

Em novembro de 2017 ele chegou a ser aberto ao tráfego, mas acabou fechado pouco mais de um mês depois devido ao grande número de acidentes provocados pelos erros de engenharia.

A inauguração também atrasou por dependia da instalação dos 24 postes de iluminação no elevado na BR-101.

O movimento de turistas neste final de semana e nos feriados de Natal e Ano Novo serão os primeiros testes para a o contorno e sua conexão à SC-417. Após os feriados, recomeçam o movimento intenso de caminhões em direção ao Porto de Itapoá.

O contorno tem 9 quilômetros de extensão e custou R$ 30 milhões ao governo de Santa Catarina. A via é administrada pela concessionária das BRs 101/376, a Arteris Litoral Sul. O acesso fica no Km 10 da BR-101.