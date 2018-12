Homem é morto a facadas em Pontal do Paraná

Leopoldo Neima, de 59 anos, foi morto a facadas no balneário Monções, em Pontal do Paraná. Seu corpo foi encontrado por volta das 2h desta segunda-feira (24), em uma casa na rua Tupinambás.

Segundo a polícia informou à Folha do Litoral, “um amigo da vítima entrou em contato com a central 190, relatando ter presenciado uma briga entre Leopoldo e outro homem”.

A testemunha relatou que conhecia Leopoldo e que ele ocupava um dos cômodos do imóvel, mas não conhecia o outro homem. Assustado, fugiu durante confusão. Ao retornar à residência, o homem encontrou Leopoldo morto no chão da cozinha. As facadas atingiram o tórax e o pescoço de Leopoldo.

A imprensa do Litoral aponta o caso como o 14º homicídio registrado em Pontal do Paraná em 2018. Na região já são 133 homicídios no ano.