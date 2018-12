Estradas do Litoral: mais acidentes e o dobro de feridos neste Natal

Na Operação Natal foram registrados nas rodovias estaduais do Litoral 13 acidentes, 15 feridos, 42 testes etilométricos, três infrações de trânsito pelo Art. 165 (dirigir embriagado) e uma pelo Art. 306 (crime de embriaguez), além de 541 autuações gerais, 930 imagens de radar, nenhuma morte e 45 veículos retidos.

No sábado (22) e domingo (23) foram registrados quatro acidentes em cada um dos dias. No sábado também foi registrado o maior número de veículos retidos (15) e de imagens de radar (352).

No mesmo feriado do ano anterior, foram registrados 10 acidentes, sete feridos, nenhuma morte, nenhum atropelamento, 80 testes etilométricos, 232 autuações gerais, cinco infrações de trânsito pelo Art. 165 e uma pelo Art. 306 (crime de embriaguez) e 336 imagens de radar.

A Operação Natal do o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) começou às 14h de sexta-feira (21) e seguiu até 23h59 da terça-feira (25). Nas rodovias estaduais que ligam ou levam aos municípios do Litoral do Paraná, a Polícia Rodoviária continuará, durante o verão, atuando com bloqueios, radares, abordagens e verificação de documentos.