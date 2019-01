Projeto “Verão na UFPR Litoral” recebe propostas

O Setor Litoral da Universidade Federal do Paraná (UFPR) promove, entre os dias 16 de janeiro a 15 de fevereiro de 2019, a iniciativa “Verão na UFPR Litoral”

O objetivo é difundir a instituição como um todo a partir da divulgação de suas ações, propiciar processos interativos e formativos com o público visitante e estimular novas experiências no campo das artes, cultura, ciência e recreação.

Interessados, da comunidade interna e externa, em realizar ações podem submeter suas propostas coletivas e individuais até o final do evento.

O projeto, gratuito e aberto à comunidade interna e externa de todas as faixas etárias, é resultado do processo contínuo de debate sobre a conjuntura brasileira que aponta para a necessária ampliação e aprimoramento da difusão qualificada de informações à sociedade sobre a produção acadêmica, científica e os impactos sociais resultantes das universidades públicas em suas localidades.

Apresentações de atividades artísticas e culturais; difusão de atividades acadêmicas e científicas; atividades recreativas; e, ainda, intervenções de manutenção do Setor farão parte da programação do evento.

Propostas de ações

O edital abre oportunidades para a apresentação de atividades oriundas de projetos de extensão, pesquisa, projetos vinculados a programas acadêmicos e aos espaços pedagógicos. Serão admitidas propostas de todas as unidades e setores da UFPR sugeridas por servidores técnicos-administrativos, docentes e estudantes. Atividades externas à instituição serão avaliadas conforme atendimento dos princípios e critérios do evento.

Todas as atividades serão brevemente avaliadas pela equipe gestora do projeto quanto à aderência aos objetivos do projeto e às possibilidades de suporte de equipe e materiais demandados. As propostas devem ser submetidas, preferencialmente, com pelo menos 10 dias de antecedência ao seu início, para as devidas análises, preparações e divulgações.

Verão na UFPR

Data: 16 de janeiro a 15 de fevereiro (segundas, quartas e sextas-feiras)

Local: UFPR Litoral

Endereço: Rua Jaguaraíva, 512, Caiobá, Matinhos

Contato: (41)35118367, das 13h às 17h (horário para atendimento de dúvidas referentes ao projeto)

Leia o edital.

Inscrições aqui.