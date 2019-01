Acidente bloqueia BR-376 durante sete horas

As informações variaram, mas ao final da tarde, a concessionária

Arteris Litoral Sul confirmou que foram dois caminhões e 13 automóveis envolvidos no grave acidente na descida da Serra do Mar pela BR-376, nesta quinta-feira (3).

Por volta das 11h, houve um acidente leve entre dois carros no km 660 da BR-376, no município de Tijucas do Sul, que deixou o trânsito parado. Uma carreta que levava uma carga com garrafas de vidro não conseguiu parar, colidiu contra os veículos e tombou.

Segundo a concessionária da rodovia, sete pessoas ficaram feridas, três delas em estado moderado e três com ferimentos leves. Quatro delas foram levados para um hospital em São José dos Pinhais (uma delas de helicóptero) e três para o Hospital Municipal São José, em Joinville.

Às 15h, a faixa da direita foi liberada e havia 20 quilômetros de congestionamento. Somente às 18h a pista foi totalmente liberada.

Matéria corrigida e com várias atualizações.



Fotos das redes sociais