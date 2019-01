Bombeiros buscam mergulhador que desapareceu em Pontal

O Corpo de Bombeiros faz buscas de um homem que desapareceu na noite de terça-feira enquanto fazia pesca subaquática na região da Ponta do Poço, em Pontal do Paraná.

Ele não foi mais visto desde as 18h30 de terça-feira. Por volta das 9h30 o Corpo de Bombeiros foi avisado e equipes foram ao local e iniciaram mergulhos e também a coleta de maiores informações.

Os trabalhos continuaram até o início da madrugada e foram retomados logo cedo, na manhã desta quarta-feira (9).



Bombeiros militares continuam com os trabalhos de mergulho, realizando as buscas no local.

Segundo relatos, o mergulhador era experiente e pratica pesca submarina há cerca de seis anos.

Fonte: Comunicação Social do Corpo de Bombeiros – Operação Verão 2018/2019.