Prefeitura de Guaratuba destaca diversão noturna em família

Quem saiu passear a noite já pôde notar que não é só de sol que vive a cidade litorânea. A vida noturna das famílias que moram e também a das que visitam Guaratuba está movimentadíssima.

A Praça Central de Guaratuba passou por uma revitalização e está atraindo dia a dia mais pessoas, que também visitam a Igreja centenária Nossa Senhora do Bom Sucesso tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o efervescente comércio ao redor e a Feira do Artesanato local. É da Praça Central que saem os “trenzinhos da alegria” que fazem a diversão da criançada com um passeio pelo centro e orla central.

A uma quadra da Praça Central e ao lado da Praça dos Namorados encontra-se o novo Terminal Turístico Pesqueiro, que ainda não foi inaugurado, mas já é uma opção para quem quer mais sossego ou gosta de pescaria esportiva. Dá também para aproveitar e ver um dos mais belos pôr do sol na baía de Guaratuba. Foi isso que levou Ana Luiza D’Oliveira e mais um casal de amigos até o Terminal no entardecer da última quarta-feira (09). Segundo Ana Luiza o local está muito bonito, “turístico” e ela aproveitou tirando muitas fotos.

A poucos metros do Terminal Turístico Pesqueiro, pode ser visualizado o Casarão do Porto, tombado pelo Patrimônio Histórico Paranaense e que hoje abriga a Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo. O casarão é um remanescente da arquitetura do período colonial. A beleza da construção chamou atenção do famoso viajante Debret que o registrou em uma de suas pinturas em 1827.

A orla da praia é outro ponto que atrai as famílias para um passeio noturno e também aqueles que praticam atividades físicas, como caminhadas e pedaladas. Há também aqueles que preferem um banho de mar noturno. Ao lado do Morro do Cristo, funciona diariamente a Feira de artesanato do Largo Dr. Bezede, com muitas opções de artesanato e barracas de alimentação.

Os restaurantes, lanchonetes, bares e quiosques por toda a cidade também estão movimentados, assim como as lojas de roupas, decorações e presentes e as três opções dos tradicionais “feirões da moda” que funcionam durante a temporada e possuem todo tipo de produtos a preços baixíssimos.



























Fonte: Departamento de Comunicação da Prefeitura de Guaratuba