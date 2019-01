Federação do Turismo pede a extinção do Colit

Última reunião foi em outubro, em Guaratuba

A Federação das empresas ligadas ao turismo no Paraná pediu ao governador Ratinho Júnior a extinção do Colit (Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral).

O Colit foi criado em 1984 é composto por órgãos do governo estadual, prefeitos, universidades e organizações da sociedade. É responsável por analisar e aprovar diversos tipos de licenciamentos ambientais nos sete municípios do litoral paranaense. Para muitos, tem ajudado na preservação ambiental da região; para outros tem sido um entrave ao desenvolvimento empresarial.

Na última reunião do Conselho, realizada dia 29 de outubro em Guaratuba, o tema entrou na pauta. Mas foi por uma moção pela manutenção do órgão. A iniciativa foi dos ambientalistas e teve apoio do ex-secretário de Estado do Meio Ambiente, Antônio Carlos Bonetti, e do prefeito de Guaraqueçaba, Ariad Júnior. Os demais prefeitos se abstiveram de votar. Na mesma reunião foram aprovadas todos os licenciamenjtos colocado na pauta.

“Embalada na nova visão”

Em ofício enviado ao governador e assinado pelo vice-presidenre , Fabio Aguayo, a Feturismo (Federação das Empresas de Hospedagem, Gastronomia, Entretenimento e Similares do Estado do Paraná) diz que, com a extinção do órgão, litoral paranaense “passará por um verdadeiro crescimento, expansão e integração da comunidade litorânea paranaense”.

A Federação diz que age “embalada pela nova visão do Governo do Paraná, se referindo a uma suposta visão menos ambientalista do novo governador.

No mesmo ofício, a Feturismo agradece a atenção que o governador “está dando ao Turismo no Paraná, principalmente colocá-lo em destaque em seus pronunciamentos, referências e atitudes, desde o período eleitoral e agora no início de seu mandato”.

Para a Federação “basta revogar o decreto de criação e modernizar a situação delegando aos municípios a criação ou o controle em uma pasta, departamento ou órgão que reuniria engenheiros civis e ambientais, advogados e outros profissionais habilitados que caberia conceder alvarás, licenças ambientais e outras atividades, ou reforçando, ampliando atribuições e estrutura das existentes”.

A Federação também defende a construção da nova rodovia (faixa de infraestrutura) em Pontal do Paraná, cuja licitação está travada na Justiça: “O Litoral precisa de várias faixas de infraestrutura”, afirma o documento.

Por fim, propõe “integrar Guaraqueçaba definitivamente ao litoral” por uma estrada pavimentada.

A composição do Colit

I – Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

II – Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano

III – Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral

IV – Secretário de Estado de Esporte e Turismo

V – Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

VI – Secretário de Estado da Cultura

VII – Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento

VIII – Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

IX – Procurador Geral do Estado

X – Superintendente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina

XI – Diretor-presidente do Instituto Ambiental do Paraná

XII – Diretor-presidente do Instituto de Terras, Cartografia e Geociências

XIII – Diretor-presidente do Instituto das Águas do Paraná

XIV – Prefeito Municipal de Antonina

XV – Prefeito Municipal de Guaraqueçaba

XVI – Prefeito Municipal de Guaratuba

XVII – Prefeito Municipal de Matinhos

XVIII – Prefeito Municipal de Morretes

XIX – Prefeito Municipal de Paranaguá

XX – Prefeito Municipal de Pontal do Paraná

XXI – Reitor da Universidade Federal do Estado do Paraná, Campus do Litoral e Centro de Estudos do Mar

XXII – Reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná

XXIII – Presidente do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA-PR

XXIV – Presidente do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Paraná – CAU/PR

XXV – Presidente do Conselho Regional de Biologia do Paraná – CRBIO7

XXVI – Presidente das Associações Comerciais do Litoral

XXVII – Presidente da Associação de Pescadores do Litoral (site não definido)

XXVIII – Diretor-Presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo Sustentável do Litoral do Paraná – ADETUR

XXIX – Representantes do Conselho: Entidades Ambientalistas do Paraná (3 Integrantes – Litoral Paranaense)

Entidade CEDEA – Centro de Estudos, Defesa e Educação Ambiental

Entidade MATER NATURA – Instituto de Estudos Ambientais

Entidade LIBRES – Liga Brasil de Responsabilidade Social

XXX – Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná – FIEP

XXXI – Presidente da Federação da Agricultura do Estado do Paraná – FAEP

XXXII – Representante do Sindicato dos Servidores Públicos da Agricultura, Meio Ambiente, FUNDEPAR e Afins – SINDISEAB-PR

I – Representante Observador

Promotor de Justiça da Procuradoria Geral da Justiça – MPPR

II – Representante Observador

ICMBIO

III – Representante Observador

IBAMA/PR