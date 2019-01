Sargento da PM de Paranaguá é filmado agredindo a ex-mulher

Sargento da Policial Militar foi filmado agredindo uma mulher dentro de uma farmácia, neste sábado (12), em Paranaguá. Os dois vídeos das câmeras de segurança do estabelecimento que mostramos foram divulgados nas redes sociais.

Nesta segunda-feira (15), o comando do 9º Batalhão da PM comunicou que o policial militar, identificado pela imprensa como sargento Feltz, foi afastado das funções operacionais e sua arma foi recolhida. Em nota, divulgada parcialmente no site Agora Litoral, o comando afirma que “a PM não compactua com desvios de conduta de seus integrantes e quando há comprovação legal, adota os canais de saneamento e correição, observados os direitos da ampla defesa e do contraditório para qualquer Militar estadual”.

O Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria), da Polícia Civil, instaurou inquérito e o agressor pode ser enquadrado na Lei Maria da Penha. Segundo informações da imprensa de Paranaguá, a vítima seria sua ex-mulher.