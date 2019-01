PM de Guaratuba ganha equipamentos e treinamento para uso de tecnologia

A Polícia Militar em Guaratuba recebeu novos equipamentos eletrônicos que prometem agilizar a solução de crimes e o atendimento ao cidadão.

Nesta segunda-feira, policiais receberam treinamento para usar a nova tecnologia dos celulares e dos notebooks que vão permitir filmagens e fotografias instantâneas de placas e confirmação imediata de alertas de furto e roubos. O equipamento também vai receber informações geradas pelo telefone 190, com leitura imediata e localização precisa do local da ocorrência, com aplicativo de GPS e Streetview.

De acordo com o comandante da 3ª Companhia da PM, de Guaratuba, capitão Luciano Romão, a nova tecnologia “diminuirá o tempo de angustia das vítimas, pois reduzirá o tempo de recebimento da ocorrência e chegada ao local, bem como permitirá ao policial militar coletar informações a respeito do local da ocorrência”. O sistema também possibilitará a localização em tempo real de viaturas, “o que melhorará a aplicação e distribuição das equipes no município de atuação”, explica o comandante.

Entre os novos recursos, os policias poderão fazer Consultas imediatas de pessoas, mandados de prisão, veículos e boletins de ocorrências, “o que diminuirá o congestionamento da rede digital, e a sobrecarga do rádio operador da Central de Operações”.