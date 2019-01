Apresentação dos sambas enredo esquenta Carnaval em Paranaguá

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secultur) e a Associação das Escolas de Samba de Paranaguá (Aesp) divulgaram a programação do carnaval 2019.

O lançamento oficial do Samba Enredo das Escolas de Samba abrirá oficialmente os eventos alusivos a festa.

“Planejamos esquemas de segurança e contaremos com a apoio de outras secretarias municipais neste importante evento, pois, queremos que toda a família possa se divertir com tranquilidade”, comenta o secretário de Cultura e Turismo, Harrison Camargo.

A programação:

Dia 27/1 — Lançamento do Samba Enredo das Escolas de Samba com a participação do Mestre Penha

Local: Clube Literário Campestre — às 19h

Dia 09/2 — Gala Gay e escolha do Cortejo Real 2019

Local: Clube Literário Campestre — às 20h

Dia 24/2 — 70.ª edição do Banho de Mar à Fantasia

Local: Saída — Praça do Guincho ao 12h

Dia 27/2 — Desfile do Cortejo Real e entrega oficial da chave da cidade pelo Prefeito Marcelo Roque e Marchinhas Carnavalescas

Local: Praça Fernando Amaro às 17h

Dia 28/2 e 1º/3 — Marchinhas Carnavalescas

Local: Praça Fernando Amaro às 17h

Dia 1º/3 – Bailes de carnaval – a partir das 23h

Local: Vermelho e preto no Seleto

Local: Vermelho e branco no Literário

Local: Preto e branco no Showphanas

Dia 2/3 e 3/3 — Desfile das Escolas de Samba

Local: Praça de Eventos Mário Roque a partir das 20h

Dia 2/3 – Baile de Fandango – Grupo Mestre Romão e Pés de Ouro

Local: Mercado do Café – 22h

Dia 3/3 – Baile de Fandango – Grupo Mestre Brasílio e Mandicuera

Local: Mercado do Café – 22h

Dia 3/3 – Baile de Carnaval Infantil

Local: Seleto – a partir das 15h

Dia 4/3 – Baile de Fandango – Grupo Mestre Romão e Pés de Ouro

Local: Mercado do Café – 22h

Dia 4/3 — Bloco dos Sujos

Local: Praça de Eventos Mário Roque a partir das 20h

Dia 5/3 — Desfile das Campeãs

Local: Praça de Eventos Mário Roque a partir das 20h

Dia 5/3 – Carnailha

Local: Praça Ciro Abalém, Ilha dos Valadares – 17h