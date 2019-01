Bombeiros buscam homem que desapareceu na Prainha

Foto: Guaratuba Notícias

O Corpo de Bombeiros faz buscas de um homem que desapareceu na água na localidade conhecida como Prainha, em Guaratuba, próximo à saída do ferryboat.

Pouco antes das 14h, os bombeiros foram informados pelo telefone 193 de que uma criança e um adulto estavam no mar com dificuldade de regresso à praia.

Segundo informações no local, uma menina, de 6 anos, com boia, estaria próximo a um banco de areia, distante da praia, sendo levada pela correnteza e seu pai, de 39 anos, entrou na água para trazê-la de volta à praia, contudo, afogou-se e desapareceu no mar. A menina foi retirada da água por pessoas que estavam próximas e não se afogou.



De imediato iniciaram-se as buscas. Bombeiros do quartel de Matinhos deslocaram ao local e iniciaram as buscas na técnica do mergulho livre, auxiliando na busca de superfície que já era realizada pelas embarcações (moto aquática e bote inflável de salvamento) e pelo helicóptero Falcão 03.

Segundo fontes, o homem desaparecido é morador de Cascavel.

Com informações da Comunicação Social do Corpo de Bombeiros – tenente Ana Paula Zanlorenzzi