Prefeitura de Guaratuba informa que tem vacina contra febre amarela em todas os postos

A Prefeitura de Guaratuba intensifica a prevenção contra a febre amarela e informa que a vacinação está disponível em todas as unidades de saúde.

Devem ser vacinadas, em dose única, as crianças a partir de nove meses e os adultos com menos de 60 anos. Quem ainda não foi vacinado, deve procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima, no horário de funcionamento, das 07h às 17hs.

A vacina é contraindicada a gestantes. A vacina também é contraindicada no caso das lactantes até que o bebê complete 6 meses. Toda pessoa que não souber se foi vacinada e que tenha perdido a carteira de vacinação, deve tomar a vacina.

Equipes da Estratégia da Saúde da Família intensificarão o monitoramento em busca de pessoas que não foram imunizadas. Uma das preocupações é com novos moradores originários de cidades que não tem uma cobertura vacinal tão ampla quanto Guaratuba.

A vacina contra a febre amarela faz parte do elenco de vacinas ofertadas em Guaratuba desde o ano de 1999, mas um alerta para a doença soou em todo litoral do Paraná após a constatação da doença em macacos encontrados mortos em Antonina.

Ações de imunização foram realizadas no ano passado (2018), com mutirões de vacinação na área urbana e área rural de Guaratuba. Mais campanhas e mutirões de vacinação estão programados para esse ano. A Prefeitura também atua no combate aos focos do mosquito transmissor, o Aedes Aegypti, o mesmo que transmite a dengue.

Com informações da Prefeitura de Guaratuba