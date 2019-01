Promotor fala da perturbação do sossego por causa do som alto nas praias

Do início da Operação Verão no Litoral do Paraná, dia 21 de dezembro, até a primeira quinzena de janeiro, a Polícia Militar fez 310 conduções coercitivas de pessoas até delegacias por excesso de barulho em residências e em locais públicos.

A informação é do Ministério Público, que trata da perturbação do sossego no programa MP no Rádio. Quem fala é o promotor de Justiça Gladyson Sadao Ishioka, do Ministério Público do Paraná em Pontal do Paraná.

Para falar sobre essa questão, o MP no Rádio desta semana recebe o promotor de Justiça Gladyson Sadao Ishioka, do Ministério Público do Paraná em Pontal do Paraná.

O problema se agrava por conta da atual facilidade de transporte de caixas de som pela população de veranistas, conforme destaca o MP.

Ouça, a partir do 2º áudio: