Litoral continua com 11 pontos impróprios ao banho

Boletim do IAP divulgado nesta sexta (2), aponta que os mesmos 11 pontos continuam impróprios ao banho no Litoral do Paraná.

São monitorados semanalmente 49 pontos no Litoral do Paraná – 13 em Guaratuba, 14 em Matinhos, 11 em Pontal do Paraná, seis na Ilha do Mel, três em Morretes e dois em Antonina. Dests, apenas a Ponta da Pita, em Antonina, foi reprovada.

Além deste, o boletim aponta 10 desembocaduras rios, canais e galerias considerados permanentemente impróprios para banho, independentemente da época do ano. No boletim eles estão destacados em letras maiúsculas.

Interior – Até o momento, todos os boletins apontaram as praias artificiais e represas na Costa Oeste e Norte do Paraná como próprios para banho. A avaliação acontece nas cidades de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia, Missal, Santa Helena, Entre Rios do Oeste, Marechal Cândido Rondon e em Primeiro de Maio.

Sinalização – O veranista pode se orientar de acordo com as bandeiras na orla das praias, nos rios e nos reservatórios, que indicam se os locais estão próprios ou impróprios para banho. As bandeiras são alteradas pelos bombeiros toda sexta-feira, no período da manhã, se for necessário.

A sinalização aponta a condição da água a 100 metros à direita e à esquerda de cada bandeira. A cor vermelha indica que a água não é recomendada e a azul que a região está própria para banho.