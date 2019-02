Confira a programação do Verão na UFPR Litoral

Turistas e moradores participam das atividades do Verão na UFPR Litoral, em Matinhos. As oficinas como as de capoeira, teatro e fanzine atraem pessoas que buscavam desenvolver a criatividade e aprender mais sobre arte e cultura, além de conhecer a Universidade por dentro.

Para o professor Alaor de Carvalho, do curso de Licenciatura em Artes, a experiência está trazendo boas surpresas. “Propus atividades de cunho artístico-cultural e em todas elas tive o prazer de receber mais pessoas da comunidade externa do que interna da UFPR”, relatou Alaor. Na oficina de malabares na areia, que acontece nas quartas, foram 18 inscritos, a maioria pessoas que passavam pelo calçadão e paravam para aprender e treinar malabares, foi bem divertido e gratificante.

A oficina Ofizine, ofertada pela relações públicas Fernanda Bueno Rodrigues, tem a proposta de confeccionar materiais poéticos e ilustrados com desenhos e colagens, com a participação de pessoas de todas as idades. “No primeiro dia foi uma atividade de corte e colagem, participaram casais com crianças de três e quatro anos, e hoje de escrita coletiva e desenho. No final faremos uma exposição em um varal”, detalhou Fernanda.

Os espetáculos de teatro Liberdade Liberdade, Blackout e Cabaré atraíram o público para o auditório da UFPR Litoral, abrindo uma opção de lazer e cultura para veranistas e moradores locais. Segundo Priscilla Hidaldo Santos, da equipe de eventos, a plateia foi formada principalmente de mulheres e de moradores locais. “Todos foram bem participativos, fizeram questionamentos e elogios ao final das apresentações”, contou a servidora.

Para o diretor do Setor Litoral, Renato Bochicchio, nessa primeira semana o projeto já cumpriu os objetivos esperados. “Tivemos um bom fluxo de veranistas participando das atividades, reconhecimento e apoio público à iniciativa e ótima repercussão quanto à qualidade do que é desenvolvido no Setor Litoral da UFPR. O sentimento de nossa comunidade acadêmica é de grande satisfação com a realização desse grande desafio”, ressaltou.

Verão na UFPR

De 16 de janeiro a 15 de fevereiro (segundas, quartas, sextas-feiras e sábados)

Local: Caiobá, Matinhos – UFPR Litoral, na rua Jaguaraíva, 512 e na praia, na av. Atlântica em frente a rua Londrina

