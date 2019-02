Guaratuba é o 3º destino mais buscado para carnaval em 2019

Foto: Debura Aquino / Arquivo do Correio do Litoral

A plataforma de busca e comparação de preços para alugueis de temporada LarDeFérias fez um estudo analisando quais destinos mais procurados para as datas de carnaval, bem como as médias de preços e disponibilidades nas cidades já conhecidas pela tradição da festividade.

Guaratuba, no Paraná, aparece em terceiro lugar nas buscas feitas para o carnaval, onde é possível encontrar acomodações por uma média de R$ 489 entre os dia 1º e 6 de março para acomodações de até 4 pessoas.

Em primeiro lugar está Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Os interessados em passar o carnaval por lá encontram ofertas com a média de preço de R$ 472 por noite.

Ubatuba, em São Paulo, aparece como o segundo destino mais buscado por viajantes brasileiros programando o carnaval. A média de preço por diária na cidade durante a época é de R$ 497.

Confira a lista completa dos 10 destinos mais buscados para o carnaval em 2019:

Metodologia

Para produzir esse estudo, o LarDeFérias analisou todas as buscas feitas na plataforma durante os meses de Dezembro e Janeiro para as datas do carnaval (1º a 6 de março). A partir da nossa base de dados foi possível extrair as informações de destinos mais procurados bem como calcular a média de preço por diária considerando as propriedades disponíveis para até 4 pessoas durante o período selecionado. Para definir os destinos mais populares foram selecionados aqueles que mais se destacam em volume de buscas no Google e a partir daí extraídas as respectivas informações sobre média de preços.

Fonte: LardeFerias / Lilian Arruda –https://www.lardeferias.com.br/