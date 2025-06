18ª Semana do Meio Ambiente de Paranaguá começa nesta segunda na Arena Albertina Salmon

Foto: PMP/Divulgação

A 18ª Semana do Meio Ambiente em Paranaguá, com o tema “Responsabilidade Ambiental, um Compromisso de Todos!” começa às 14h desta segunda-feira (2), na Arena Albertina Salmon. A abertura contará com diversas atividades educativas e de conscientização, apoiadas por secretarias municipais e empresas locais. No evento, será divulgada a programação completa que o Correio vai compartilhar.

Alunos da rede municipal poderão participar de dinâmicas lúdicas, com jogos e brindes, promovendo o engajamento das crianças na preservação do meio ambiente. Na quarta-feira (4), às 15h, será realizada a entrega da premiação às três escolas vencedoras do programa “Todos Contra a Dengue”.

O prefeito Adriano Ramos destacou a importância da iniciativa. “É uma oportunidade para que a população conheça as ações desenvolvidas pela Secretaria de Meio Ambiente e seus parceiros. A participação dos alunos das escolas é fundamental para despertar o respeito pelo meio em que vivemos”.

O secretário de Meio Ambiente (Semma), Dahir Elias Fadel Júnior, reforçou o objetivo do evento. “Queremos sensibilizar a população sobre a importância do meio ambiente, da educação ambiental e das melhorias que serão apresentadas através das nossas boas ações. Convocamos a população em geral, onde várias empresas abordarão temas relativos a sustentabilidade”.

A Semana do Meio Ambiente será realizada em parceria com diversas secretarias e empresas oferecendo estandes, exposições e atividades educativas gratuitas para toda a comunidade.

Fonte: Prefeitura de Paranaguá (PMP) / Sandro Martins/Wilson Leandro